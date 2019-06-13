Администрация президента продлила санкции против Беларуси [ Редактировать ]
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение продлить режим санкций в отношении Беларуси еще на год. Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое опубликовано на официальном сайте администрации.
В заявлении говорится, что имеется в виду сохранение в силе ограничительных мер, введенных на основании указа президент Джорджа Буша от 16 июня 2006 года.
"Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
Согласно документу, под "блокирование собственности и имущественных прав" подпадают лица, подрывавшие демократические процессы или институты в Беларуси, нарушающие права человека и замешанные в коррупции".
Подписанный нынешним президентом США Дональдом Трампом документ направлен Конгрессу США.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси разрешили употреблять наркотики.
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