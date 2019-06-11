Президент Беларуси Александр Лукашенко внес предложение о разгоне все синоптиков страны и выразил огромное недовольство их работой.

При этом президент подчеркнул, что в вопросах погодный условий на данный момент он ориентируется на военных, которые точно знают, что будет в течении ближайших 12 часов.

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"С ними (синоптиками - ред.) надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувство. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - сказал Лукашенко.

Он также добавил: "Они (военные - ред.) видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий".

Раньше сообщалось о том, что в среду, 5 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.