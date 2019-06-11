"С ними надо что-то делать": Лукашенко хочет разогнать всех синоптиков [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко внес предложение о разгоне все синоптиков страны и выразил огромное недовольство их работой.
При этом президент подчеркнул, что в вопросах погодный условий на данный момент он ориентируется на военных, которые точно знают, что будет в течении ближайших 12 часов.
"С ними (синоптиками - ред.) надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувство. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - сказал Лукашенко.
Он также добавил: "Они (военные - ред.) видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий".
Раньше сообщалось о том, что в среду, 5 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.
по теме
Президент подписал еще 10 новых указов по СБУ
Президент Зеленский подписал 10 новых указов: о чем они
Зеленский назначил и.о губернаторов областей: кого выбрал президент
Президент Украины Владимир Зеленский подписал еще 13 указов о назначении
Зеленский назначил главу разведки Украины: кто им стал
Президент назначил главу Службы внешней разведки Украины
Зеленский внес представление об отставке генпрокурора Луценко
Президент Зеленский внес в Раду представление об отставке генпрокурора Юрия Луценко
Роспуск Рады: у КСУ нет оснований для признания неконституционным указа
Представитель президента в Конституционном суде заявил, что у КСУ нет правовых оснований для признания неконституционным указа президента о роспуске Рады