Сценарист "Чорнобиля" закликав туристів поважати Прип'ять [ Редактировать ]
Сценарист і головний продюсер телесеріалу "Чорнобиль" Крейґ Мезін закликав туристів, які відвідують українське місто Прип'ять і його околиці, ставитися з "повагою до всіх, хто постраждав і пожертвував собою".
Так він відреагував на деякі фотографії із Чорнобильської зони відчуження, які туристи викладають у соціальних мережах. Зокрема, одна дівчина запостила в Instagram своє фото у спідньому.
Нагадаю, прем'єра серіалу HBO про техногенну катастрофу спричинила туристичний бум навколо Чорнобильської атомної станції. Кількість запитів на відвідування зони відчуження зросла на 40 відсотків.
по теме
Cеріал "Чорнобиль" зацікавив українською зоною відчуження туристів
Американський міні-серіал "Чорнобиль" прикував увагу всього світу до найбільшої ядерної катастрофи планети. Це підігріло інтерес іноземних туристів до української зони відчуження
Серіал "Чорнобиль" прикував увагу туристів до України
Туристів приголомшує монументальність споруд, полишених людьми після вибуху на реакторі, що стримував убивчу силу "мирного атома"
Кровь в носу и давление 215: украинский драматург обвинил создателей "Чернобыля" в плагиате
Украинский драматург Павел Арье заявил, что сцена в 4 серии сериала "Чернобыль" - это плагиат на фрагмент из его пьесы
Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе - советник Трампа
Советник президента США Донадьда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером
Кому нельзя есть окрошку
С приходом лета становится популярным такое блюдо, как окрошка