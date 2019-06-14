Ракети "Вільха" випробували на Одещині [ Редактировать ]
Модернізовані ракети реактивної системи "Вільха" - випробували на півдні Одещини. Це цілком українська розробка. Боєприпас має вищу точність, і тепер простіше коригувати траєкторію польоту - запевняють військові.
Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що найближчим часом озброєння надійде до Збройних Сил. У Міноборони планують до кінця року завершити випробування крилатої ракети "Нептун".
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