Модернізовані ракети реактивної системи "Вільха" - випробували на півдні Одещини. Це цілком українська розробка. Боєприпас має вищу точність, і тепер простіше коригувати траєкторію польоту - запевняють військові.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що найближчим часом озброєння надійде до Збройних Сил. У Міноборони планують до кінця року завершити випробування крилатої ракети "Нептун".