Музей Фруктів відкрили у Лос-Анджелесі. І він уже став одним із найпривабливіших місць для креативних селфі. У приміщенні вісім яскравих інтерактивних майданчиків.

Кожен присвячений конкретному фруктові. Тут і гігантський банан у рожеву цяточку, і гойдалка у вигляді скибки кавуна. А ще відвідувачів частують екзотичними фруктами та морозивом. У Голівуді виставка прийматиме глядачів до кінця липня. Потім її хочуть показати в інших штатах.

"Ця виставка насамперед створена для Інстаграму, для соцмереж, для яскравих світлин. І мені подобається спостерігати, як сюди приходять люди та роблять креативні світлини для своїх сторінок. Але моя улюблена публіка - це діти. Вони так щиро тішаться, їм байдуже - скільки лайків. Це робить мене по-справжньому щасливим", - говорить Ендрю Джоу, засновник виставки.