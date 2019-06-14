У Лос-Анджелесі з'явився музей фруктів [ Редактировать ]
Музей Фруктів відкрили у Лос-Анджелесі. І він уже став одним із найпривабливіших місць для креативних селфі. У приміщенні вісім яскравих інтерактивних майданчиків.
Кожен присвячений конкретному фруктові. Тут і гігантський банан у рожеву цяточку, і гойдалка у вигляді скибки кавуна. А ще відвідувачів частують екзотичними фруктами та морозивом. У Голівуді виставка прийматиме глядачів до кінця липня. Потім її хочуть показати в інших штатах.
"Ця виставка насамперед створена для Інстаграму, для соцмереж, для яскравих світлин. І мені подобається спостерігати, як сюди приходять люди та роблять креативні світлини для своїх сторінок. Але моя улюблена публіка - це діти. Вони так щиро тішаться, їм байдуже - скільки лайків. Це робить мене по-справжньому щасливим", - говорить Ендрю Джоу, засновник виставки.
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