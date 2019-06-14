Британці розглянуть екстрадицію Джуліана Ассанжа до США [ Редактировать ]
Керівник британського МВС підписав запит США про екстрадицію Джуліана Ассанжа. За інформацією ЗМІ, слухання відбудуться сьогодні просто у в'язниці, де утримують засновника Wikileaks.
Журналіст відбуває покарання у Британії за те, що свого часу сховався від правосуддя. Його засудили майже до року позбавлення волі.
Американці ж вимагають видати Ассанжа через звинувачення в розкраданні і поширенні таємних урядових документів.
У Штатах йому загрожує тривале ув'язнення. Близько семи років Ассанж переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні.
по теме
Візит Трампа до Британії: як зустрічали американського президента
Помпезний банкет у Букінгемському палаці - блиск тіар та кришталю. Це все для нього - американського президента
США збільшить військовий контингент у Польщі
США збільшить свій контингент у Польщі на дві тисячі військових. Про це заявив Дональд Трамп під час зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою у Вашингтоні
Лідер Шотландії обговорила Brexit у Брюсселі
Единбургу з Лондоном не по дорозі на вихід з ЄС. Прем'єр-міністр Шотландії гостро розкритикувала британський уряд за політичну кризу через брекзит, і сама подалася до Брюсселю на переговори
Лідер КНДР запропонував Трампу повернутися до переговорів
Кім Чен Ин надіслав Дональду Трампу листа із пропозицією ще раз зустрітися й обговорити ядерне роззброєння КНДР
Дональд Трамп публічно образив Джо Байдена
США Дональд Трамп образив свого суперника, ймовірного кандидата у президенти в 2020 році Джо Байдена