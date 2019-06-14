У Штатах йому загрожує тривале ув'язнення

Керівник британського МВС підписав запит США про екстрадицію Джуліана Ассанжа. За інформацією ЗМІ, слухання відбудуться сьогодні просто у в'язниці, де утримують засновника Wikileaks.

Журналіст відбуває покарання у Британії за те, що свого часу сховався від правосуддя. Його засудили майже до року позбавлення волі.

Американці ж вимагають видати Ассанжа через звинувачення в розкраданні і поширенні таємних урядових документів.

У Штатах йому загрожує тривале ув'язнення. Близько семи років Ассанж переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні.