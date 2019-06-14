У Черкасах рибохоронець погорів на хабарі [ Редактировать ]
А в Черкасах погорів на хабарництві інспектор Держрибгосподарства. Чоловік налагодив схему поборів із рибалок-промисловиків і вимагав від них гроші за дозволи на вилов. Зокрема, і в період нерестової заборони.
Рибалки мали платити інспекторові 30 відсотків від суми, вирученої за продаж риби з кожного вилову. Здирника затримали під час отримання останньої частини грошей - 25 тисяч гривень. Нині чоловік під вартою. Незабаром суд має обрати для нього запобіжний захід.
"Крім цього проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності за незаконні оборудки", - говорить Катерина Дрога, прес-офіцер УСБУ в Черкаській області.
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