У Європарламенті утворилася фракція правопопулістів із 9 країн. Вона отримала назву "Ідентичність і демократія", до неї увійшли 73 депутати.

Це представники італійської "Ліги", "Альтернативи для Німеччини", французького "Національного об'єднання", Австрійської партії свободи, "Фламандського інтересу" з Бельгії та інших націоналістичних партій.

Правопопулістська фракція стала п'ятою за чисельністю у новому складі Європарламенту після консерваторів, соціал-демократів, лібералів і "зелених".