У Європарламенті з'явилась фракція правопопулістів [ Редактировать ]
У Європарламенті утворилася фракція правопопулістів із 9 країн. Вона отримала назву "Ідентичність і демократія", до неї увійшли 73 депутати.
Це представники італійської "Ліги", "Альтернативи для Німеччини", французького "Національного об'єднання", Австрійської партії свободи, "Фламандського інтересу" з Бельгії та інших націоналістичних партій.
Правопопулістська фракція стала п'ятою за чисельністю у новому складі Європарламенту після консерваторів, соціал-демократів, лібералів і "зелених".
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