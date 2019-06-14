Уже два тижні завалені відходами 17 селищ на Закарпатті. Усе тому, що місцеве сміттєзвалище - закрили. Як вирішують проблему, - дивіться далі.

Ось цей сміттєвий бак, біля господарства пана Василя, з Тересви стоїть повний уже майже 3-ій тиждень.

"Це не приємний запах перш за все біля хати, а ще поняття не маю, що вони будуть робити з цим, це зараз всі села навколишні будуть у мусорі, цьому смітті", - говорить Василь Гричак, житель села Тересва.

Зазвичай відходи вивозять двічі на тиждень приватники - на сміттєзвалище у Солотвино. Однак роботу довелося призупинити.

"Тому що єдине звалище, з яким у нас була угода в Солотвині, воно як ви чули закрито. Ми вже готові до будь-яких варіантів", - говорить Віталій Шелемба, приватний підприємець.

Селищні депутати вирішили закрити звалище. Кажуть, люди проти.

"Зараз мусорна свалка, необхідно її закривати. Вона почті заповнюється, крім того вона находиться на невеликий відстані від житлового масиву та солених озер наших", - говорить Юрій Ухаль, селищний голова Солотвина.

Тим часом, через зупинку роботи компанії, яка вивозить сміття, страждає 17 населених пунктів у Тячівському районі. На фірмі кажуть: не раз зверталися до представників влади, однак марно. Чергова нарада із сільськими головами - питання не вирішила.

"Так ви уже завезли 10, то не серйозно. Торг здєсь не уместєн".

Теоретично зарадити ситуації можна, збудувавши новий полігон. Для цього є 7 придатних ділянок, у різних селах. Одна з них - на межі Буштинської селищної ради. Тут є комунальна сміттєпереробна станція, а ще - стихійний полігон, площею два гектари.

"Ну, то треба обговорювати питання, не я сам вирішую., то вирішує громада", - говорить Іван Паш, голова Буштинської сільської ради.

Уже тричі підприємець просив надати йому цю землю в оренду. Натомість обіцяє облаштувати полігон, створити робочі місця. Проте на громадських слуханнях його не підтримали. Подібна ситуація і в інших селах.

"Ми ще будемо засідати, розпишемо план дій, скажемо із солотвинським селещним головою, і з тими головами, в яких є на сьогоднішній день можливості, щоб вийти з цьої ситуації", - говорить Василь Дем'янчук, голова Тячівської РДА.

Наразі голова Солотвина пообіцяв переглянути з депутатами питання щодо тимчасового відкриття полігону. Однак максимум на два місяці. А отже для сміттєзвалища доведеться шукати нове постійне місце.