Терорист з Нової Зеландії відмовився визнавати провину за розстріл у мечеті [ Редактировать ]
Новозеландський стрілець, звинувачуваний у розстрілі 51 людини в мечетях, заявив, що не винен. Суд міста Крайстчерч, де сталася трагедія, заслухав свідчення 29-річного Брентона Тарранта через відеозв'язок.
Заарештований перебуває у в'язниці посиленого режиму. Нагадаю, 15 березня австралієць із вогнепальною зброєю вдерся до двох мусульманських храмів і відкрив вогонь.
Бійню він транслював через соцмережі. Експертиза визнала чоловіка осудним. Йому інкримінують масове вбивство та тероризм. Суд у цій справі відбудеться 4 травня наступного року.
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