Новозеландський стрілець, звинувачуваний у розстрілі 51 людини в мечетях, заявив, що не винен. Суд міста Крайстчерч, де сталася трагедія, заслухав свідчення 29-річного Брентона Тарранта через відеозв'язок.

Заарештований перебуває у в'язниці посиленого режиму. Нагадаю, 15 березня австралієць із вогнепальною зброєю вдерся до двох мусульманських храмів і відкрив вогонь.

Бійню він транслював через соцмережі. Експертиза визнала чоловіка осудним. Йому інкримінують масове вбивство та тероризм. Суд у цій справі відбудеться 4 травня наступного року.