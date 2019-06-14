Блогерка Ліза Дідковська розповіла про секрети професії [ Редактировать ]
Сьогодні у світі відзначають День блогера. Ідея виникла у 2004. Тоді одразу 500 людей із 40 країн об'єдналися, щоб започаткувати нове свято, яке тепер стало щорічним. Для України День блогера - нова дата, утім, власних блогерів в уанеті чимало. Про історію каналу української блогерки - у сюжеті Гліба Гаврилова.
Щодня перед камерами та з посмішкою на обличчі. Це Ліза Дідковська і вона - блогер. Дівчина веде власний "ютюбканал" з 2015. Тепер у неї 800 тисяч підписників, а її відео набирають від ста тисяч до мільйона переглядів.
"Мой канал существует уже четыре года, за это время я менялась, я росла, грубо говоря, я была маленькой 13-летней девочкой, сейчас мне уже 18. Помимо того, что я меняюсь, я расту, меняется и развивается мой контент, то есть мне важно, чтобы зрители были со мной на одной волне, чтобы они чувствовали меня и чтобы они понимали, что я выкладываюсь полностью, я показываю все, что у меня происходит в жизни и это самое главное, что у меня есть крутой контакт с аудиторией", - говорить Ліза Дідковська, українська блогерка.
На створення власного каналу Лізу надихнула 10-річна дівчинка-відеоблогер, яка знімала ролики про ляльок, що набирали мільйони переглядів. Ліза розповідає, коли наважилась зняти своє перше відео- приховувала його від усіх. У youtube цей ролик переглянули 4 тисячі разів. Дівчина почала експериментувати з темами відео і навіть випустила кілька роликів англійською.
"Я рассказывала о такой вещи, как обмен открытками почтовыми по всему миру, я тогда очень этим увлекалась, я подписывала открытки каждый день, мы ходили с мамой на почту и я отправляла их точно таким же людям, которые зарегистрированы в этой системе и вот я рассказывала об этом", - говорить Ліза Дідковська, українська блогерка.
Зараз блогерство для Лізи основна робота, яку дівчина поєднує з навчанням. Розповідає, за тиждень випускає по два відео. Зйомкам кожного 10 хвилинного ролика приділяє 2-3 дні, а монтує відео щонайменше 20 годин. Щоб усе встигати - організувала власну команду.
"Я генератор идей, я придумываю, что я хочу снять, у меня есть двое операторов. Также у меня есть монтажница, которая монтирует половину моих видео", - говорить Ліза Дідковська, українська блогерка.
Ліза розповідає - за останні п'ять років блогінг змінився і тепер залучати нову аудиторію стає дедалі складніше. Утім, сподівається - незабаром кількість підписників на каналі сягне мільйона.
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