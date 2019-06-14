В пятницу, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в катастрофе Ил-76 и всех защитников, которые погибли 14 июня в разные годы войны.

Церемония состоялась возле Зала памяти в Министерстве обороны Украины. Среди присутствующих были близкие и друзья погибших, военные, министр обороны Украины и начальник Генерального штаба.

Ранее мы писали о том, что в СБУ заявили о "неопровержимых доказательствах" в деле о катастрофе Ил-76.