Владимир Зеленский почтил память погибших в катастрофе Ил-76 [ Редактировать ]
В пятницу, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в катастрофе Ил-76 и всех защитников, которые погибли 14 июня в разные годы войны.
Церемония состоялась возле Зала памяти в Министерстве обороны Украины. Среди присутствующих были близкие и друзья погибших, военные, министр обороны Украины и начальник Генерального штаба.
Ранее мы писали о том, что в СБУ заявили о "неопровержимых доказательствах" в деле о катастрофе Ил-76.
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