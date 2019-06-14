Купання у нечистотах. Жителі одного з прибережних районів Києва зафіксували, як у Дніпро, неподалік популярного пляжу, стікає підозріла рідина. Наскільки це небезпечно - з'ясовувала Магда Кривов'яз.

Кожні 10 хвилин з цього коллектору відбувається викід невідомої речовини бурого кольору з характерним хімічним запахом. До найближчого пляжу тут 2 кілометри. Це річка Десенка - притока Дніпра.

Кому належить колектор та що саме зливають у воду, місцеві мешканці не знають. Утім ані сморід, ані колір води, їм не перешкода в порятунку від спеки.

"Боже це жах. - Підете купатися? - Ми далі підемо. - Ага а думаєш там не таке саме?Глянемо".

"Раніше такого не було взагалі, раніше тікла лівньовка, тоді текла вода ну зараз така вонь з'явилася".

Ці кадри були відзняті ще на початку травня місцевими активістами. Це той самий пляж неподалік Русанівських садів, де і розташований колектор.

"Тут весь пляж був покритий такою піною брудно жовтою сірою. Я знаю кілька випадків коли малі купаючись у воді у них потім були отруєння розлади і таке інше", - говорить Андрій Бобровський, активіст.

У столичному комунальному підприємстві із охорони водного фонду "Плесо" кажуть - скарги отримують ще від початку купального сезону. Тож вже встановили власника колектора.

"Отже ми говоримо про скид промивний вод з коллектору Деснянської водопровідної станції спорудженої у 1961 році. Ця водопровідна станція забезпечує водою половину міста Києва і ці колектори збудовані для того аби відводити надлишок води яку вони використовують з Десни", - говорить Мар'яна Гінзула, начальник служби екологічного нагляду на землях водного фонду КП Плесо.

Окрім того, спеціалісти вже відібрали проби води і провели відповідні дослідження.

"По хімічним протоколам ця вода відповідає якості питної, але містить осад і промивні води які є залишками від водоподготовки. - А звідки може братися такий хімічний запах. - Хімічний запах здебільшого запах є ознакою присутності органічних або неорганічних речовин тобто у будь якому випадку, якщо ми говоримо що ця вода містить частину осаду то звичайно що запах буде присутній", - говорить Мар'яна Гінзула начальник служби екологічного нагляду на землях водного фонду КП "Плесо".

Аналіз води провели і у Київський службі порятунку. За результатами вона відповідає нормі. Утім, як і Плесо, технічних можливостей дослідити осад не мають. Примітно, що у "Київводоканалі" у відповіді на наш запит ці викиди називають "забруднювальними речовинами". Пояснюють, мовляв осад з'являється під час очищення води, яку вони беруть у Десні, від органічних та бактеріальних забруднень. А потім скидають усе це у Русанівську протоку згідно з проектом.