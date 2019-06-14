Вогнем у відповідь українські бійці знищили ворожу вантажівку та гаубицю Д-30

Внаслідок ранкового мінометного обстрілу Мар'їнки постраждали четверо громадян однієї родини, серед них 9-річна дитина. Про це повідомили у поліції. Загалом, кількість ворожих обстрілів на сході країни щодня зростає.

Минулої доби зафіксовано 29 вогневих атак. :російські бойовики знову застосували артилерію 152-го калібру, двох армійців поранено. Вогнем у відповідь українські бійці знищили ворожу вантажівку та гаубицю Д-30.