Аукціонний дім "Крістіз" зазіхнув на рекордний розпродаж коштовностей. До торгів готують унікальну колекцію скарбів індійських магараджів та правителів з династії великих Моголів з п'ятисотрічною історією.

Жіночі та чоловічі прикраси, інкрустована діамантами, сапфірами та смарагдами зброя, неоправлені коштовні камені та предмети мистецтва - разом майже чотириста лотів.

Їхня вартість від 10 тисяч до 10 мільйонів доларів - тож загальний виторг має бути вельми солідним. Поки що вся ця краса - виставлена для огляду у Нью-Йорку. Торги призначені на 19 червня.