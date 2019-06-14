З аукціону продадуть рекордну кількість коштовностей [ Редактировать ]
Аукціонний дім "Крістіз" зазіхнув на рекордний розпродаж коштовностей. До торгів готують унікальну колекцію скарбів індійських магараджів та правителів з династії великих Моголів з п'ятисотрічною історією.
Жіночі та чоловічі прикраси, інкрустована діамантами, сапфірами та смарагдами зброя, неоправлені коштовні камені та предмети мистецтва - разом майже чотириста лотів.
Їхня вартість від 10 тисяч до 10 мільйонів доларів - тож загальний виторг має бути вельми солідним. Поки що вся ця краса - виставлена для огляду у Нью-Йорку. Торги призначені на 19 червня.
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