Швейцарські вчені знайшли спосіб отримувати пальне з повітря - за допомогою сонячного світла. Яку технологію для цього використовують та чи безпечна вона для довкілля - розповість Аліса Орлова.

Що коли рідке паливо на зразок того, яким заправляють, машини, кораблі та літаки, можна буде отримувати прямо з повітря? Треба лише додати трохи сонячного світла. На даху своєї лабораторії вчені з Вищої технічної школи Цюріха побудували мінізавод, що переробляє сонячну енергію - на альтернативне пальне. Ця технологія, кажуть дослідники, може покласти край епосі викопного палива.

"Ми маємо сонячний концентратор. Він дзеркалами збирає сонячне тепло. Промені потрапляють на перше скло, відбиваються другим в два реактори, які розщеплюють молекули на водень і монооксид вуглецю", - говорить Філіп Фюрлер, дослідник.

"Сонячні реактори розташовані у фокусі цього сонячного концентратора. У сонячному реакторі відбувається термохімічний процес; розщеплення води і діоксиду вуглецю і отримання синтез-газу. Ця реакція дуже ендотермічна, потребує надто високих температур. Тому ми забезпечуємо цю енергію концентрацією сонячної радіації", - говорить Альдо Штайнфелд, професор відновлюваної енергетики.

Цей синтетичний газ легко перетворити на рідке пальне, яке буде набагато безпечніше для екології.

"Ось приклад нашого кінцевого продукту: метанол. Ми також можемо перетворити синтез-газ на інше вуглеводневе паливо, на зразок бензину або газу. І у нього буде нейтральний рівень емісії. Таке пальне здатне видавати при згорянні рівно стільки вуглекислого газу, скільки ми забрали з повітря для його виробництва", - говорить Альдо Штайнфелд, професор відновлюваної енергетики.

Маленький переробний завод на даху може виробляти близько 100 мілілітрів палива в день. До 2025 року науковці мають намір побудувати повноцінне комерційне підприємство, яке зможе виробляти до 10 мільйонів літрів метанолу на рік.