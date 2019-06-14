Конгрес США розгляне санкції проти "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
До Конгресу США внесли законопроект про санкції проти "Північного потоку-2". Документ подав сенатор Джон Баррассо. Він передбачає низку обмежень, спрямованих проти другої нитки трубопроводу, прокладеного по дну Балтійського моря та інших російських газогонів.
Зокрема, в законопроекті зауважено - що "деякі європейські союзники США дедалі більше залежать від російського газу, тоді як Росія продовжує підривати мир і безпеку в Європі.
А новий газогін, що транспортуватиме блакитне паливо до Німеччини, зробить Європу ще більш залежною від російського газу.
Напередодні про можливість запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" заявив і американський президент Дональд Трамп.
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