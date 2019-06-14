В Харькове мужчина повесился в палате больницы [ Редактировать ]
В Харькове мужчина покончил с собой в палате больницы. Он находился на стационарном лечении и неоднократно хотел покончить с собой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Известно, что тело нашли сотрудники медицинского учреждения. Труп направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются. Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство".
Ранее сообщалось, что в Харькове студента выбросили из окна, а также что в Киеве женщина умерла в очереди к врачу.
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