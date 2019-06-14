Сьогодні у світі відзначають день донора, вшановуючи людей, які, буквально, не шкодують власної крові для порятунку інших. Майже у всіх містах України до станцій переливання крові прийшли небайдужі місцеві жителі. В Миколаєві через велику кількість охочих медикам навіть довелося продовжити робочий день. Подробиці знає Марина Михайловська.

У коридорах Миколаївської обласної станції переливання крові як ніколи людно. Черга не меншає від самого ранку. Реєстрація, обстеження, забір матеріалу.

"Приблизительно это занимает 1.5 часа. Но сегодня такой день, поэтому ажиотаж".

Першими з миколаївців до акції долучилися медики та рятувальники. Прийшли також військові, працівники заводів та порту. Бійці Нацгвардії в цьому закладі не вперше. Сьогодні - щоб допомогти дітям.

"Це направлення на здачу крові для дітей з дитячого онковідділення. Кожному з них від 4 до 17 років".

30 бійців Нацгвардії прийшли здавати кров у свій вихідний. Кажуть: охочих було набагато більше, але решта залишилася виконувати службові обов'язки.

"Дать какой-то шанс на быстрое выздоровление", - говорить Олександр Кисельов , донор.

Євген - часто приходить на станцію переливання крові, попри суворі вимоги для донорів і необхідність підготовки до процедури. Уперше здавав кров ще в юності для своєї матері. Тепер робить це для чужих людей і радіє, що може комусь допомогти.

"Каждые 2 недели сдаю плазму. Помогаю нуждающимся. Иногда детям, иногда взрослым. Первые 2 раза было непривычно, а теперь это в порядке вещей", - говорить Євген Раскіто, донор.

Аби процедура була більш комфортною, перед здаванням крові людям пропонують солодкий чай, а після комплексний обід. Нині, кажуть на станції, проблем із запасами крові у місті немає. Особливо після воєнної агресії Росії на Донбасі донорів побільшало.

"Здесь хранится плазма замороженая в течение 6 месяцев".

Керівництво станції запевняє, стратегічного резерву крові достатньо. Але поповнювати його треба постійно. Найбільш затребувана, універсальна група, перша з позитивним резусом. Марина Михайловська.