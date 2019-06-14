А поки творіння компанії Сікорського у США проходять вдалі маневри, будинок авіатора на історичній батьківщині у Києві руйнується. Вже понад 15 років цей будинок у самому центрі столиці обіцяють реставрувати та створити там музей. Проте далі слів справа не просунулася. Чому дізнавалася Магда Кривовяз.

У цьому вікні над аркою знаходиться кімната де саме юний Сікорський креслив першого свого Гелікоптера.

Цей напівзруйнований будинок і є садибою, в якій виріс український авіаконструктор Ігор Сікорський. За своє життя він створив близько вісімдесяти моделей літальних апаратів та побив понад 300 світових рекордів. Саме він створив перший у світі вертоліт.

"Саме там юний Сікорський зробив свої перші революційні винаходи. Саме в дворі цього будинку він збудував свій перший гелікоптер, який ще не відірвався від землі але за своїми технічними параметрами вже міг", - говорить Оксана Підсуха, директор Музею української діаспори.

Тепер про те, що тут колись мешкав авіаконструктор нагадує лише пам’ятна дошка, яку встановили небайдужі кияни. А ще тут є так званий "музей у Арці", де розклеєні листівки з біографією відомого на весь світ винахідника.

У 92 році цю будівлю поставили на капітальний ремонт відрізали усі комунікації будівля з 92 року стояла занедбана наразі будинок зберігся на 30% і є акт технічного обстеження 30% люди. 70% втрачено", - говорить Віктор Гріза, кандидат історичних наук.

Вже понад 15 років садибу обіцяють реставрувати і створити тут музей Сікорського. Однак власники будинку змінюються, а відновлення так і не розпочинається. Три роки тому будівлю повернули у державну власність на баланс Міноборони. Наразі вона - під арештом. Тепер забрати її хоче Київська влада.

"Готові взяти собі на баланс цей обє’кт Міноборони звернулося до Генпрокуратури, щоб зняти арешт з цього об’єкту, щоб можно було почати процедуру передачі", - говорить Олександр Никоряк, директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Активісти кажуть унікальна пам’ятка може просто завалитися, перекриття вже місцями обрушилось, а будинок вкрився тріщинами. Від автентичного інтер'єру залишилася тільки стеля в одній із кімнат.

"Це єдиний серйозний історичний експонат який пов’язує історію Сікорького з його рідним містом сьогодні", - говорить Оксана Підсуха, директор Музею української діаспори.

Передача у власність міста може відбуватися роками. Тим часом на балконах і в приміщеннях садиби Сікорського пишно зеленіють дерева. А про небезпеку попереджує лише папірець від міноборони.