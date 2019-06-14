Малопомітна дорожня аварія, що спричинила масштабні екологічні проблеми. Отруєння хімікатами річки Рось в Київській області потрапило у топи новин. І це зрозуміло. Бо під загрозою - здоров’я мешканців декількох міст та містечок.

Але не зрозуміло - чому про екологічні проблеми в нашій країні згадують лише час від часу, коли стається якась аварія, а потім усе стихає. Наш Ігор Левенок далі про те, що екологічне лихо це постійна та всеукраїнська загроза.

Вінницька область. Околиці села Збаржівка. Мікроавтобус зі смертельною отрутою злетів у ставок. У машині близько двох тон гербіцидів, які вкрали у фермерів. Аби замести сліди, злодії підпалили авто і втекли. Пластикові каністри розплавилися. Понад триста літрів концентрованих токсинів потрапили у воду.

"То ми ось отут во черпали воду і гасили її, практично загасили".

"Дуже багато пятилітрових каністр виставили на дорогу, які не вспіли згоріти, не вспіли сплавитися, а то шо все сплавилося, шо підняли цього буса вода вся бігла, весь яд все бігло", - говорить Валентина Мельник, мешканка Збаржівки.

Риба в озері здохла. Екологи зафіксували у воді перевищення концентрації гербіцидів у 600 разів.

"Сказали пока води не пити і дітей до річки не пускати і по можливості вивезти їх звідси", - говорить Володимир Капітун, мешканець Збаржівки.

Струмок зі ставка поніс отруту до річки Рось. Нижче за течією - Умань, Біла Церква та понад вісімдесят сіл та містечок, які п'ють з неї воду. Тож водогони у цих населених пунктах одразу перекрили. Купання на пляжах заборонили. Окремих сміливців, щоправда, це не спиняло.

"Есть глупые люди, йому говориш, що таке положение, а воно лізе і каже що це моє здоров'я і він прав", - говорить Олександр Трофимов, працівник рятувальної станції.

Від місця аварії до Білої Церкви майже дев'яносто кілометрів по річищу. А це мільярди кубометрів води. Експерти взяли проби. На щастя, вміст отрути в них виявився незначним.

В цих пробах ми знайшли від восьми до десяти залишків пестицидів, можна стверджувати, що великої шкоди здоров'ю від того нанесено бути не може.

Столичний центр превентивної токсикології імені академіка Медведя. Єдиний заклад в Україні, що здатен точно визначити ступінь забруднення довкілля хімікатами. Аналізи води з Росі проводять тут. Тепер науковці моніторять, щоб токсини з часом не просочилися крізь Грунтові потоки. Роботи не на один місяць.

"Ну тут є кілька факторів трішки оптимістичних, по перше ви бачите яка зараз погода. Фактично ставок це величезний біореактор і пестициди будуть розкладатися там набагато швидше, ніж якби це трапилося взимку", - говорить Олександр Кравчук, перший заступник директора центру превентивної токсикології МОЗ.

Тож - помилки людини виправлятиме природа. А тим, хто спричинив екологічне лихо, загрожує лише умовний термін. Та спершу зловмисників треба ще знайти.

"На автомобілі не було жодних номерних знаків, а також спиляні кузовні номери, тим не менше ми будемо перевіряти усі камери відеонагляду, тобто де міг засвітитися цей автомобіль", - говорить Ганна Олійник, речниця ГУНП у Вінницькій області.

Щороку в Україні відбувається чимало екологічних злочинів. Забруднення річок, отруєння довкілля хімікатами, викиди токсинів у повітря.

"В Україні явище це поширене тому, що, на жаль, належного контролю за такими ситуаціями з боку держави немає і ми це все прекрасно бачимо", - Олександр Кравчук, перший заступник директора центру превентивної токсикології МОЗ.

Це Київ зараз. Русанівські сади, річка Десьонка. Безперестанно зі стічного колектора у воду ллється брудний потік.

"Ця вода має неприродний рудий колір і досить неприємний запах. Віддає нечистотами".

Богдан мешкає неподалік. Каже, останнім часом стало нічим дихати від смороду.

"Мое предположение, что есть те, кто врезаются в коллектори и вот это все сливает. Сложно передать словами этот непонятний запах, химия какая-то однознасно есть", - говорить Богдан Ференц, мешканець мікрорайону.

Течія розносить бруд по всій затоці. А поруч купаються люди.

Метрів за сто від того місця, де відбувається злив брудної води люди організували собі ось такий стихійний пляж і, не зважаючи на усі ризики, тут купаються навіть діти.

"Течія не сильна, але дуже брудно, брудно".

"Трошки боюся, але прихожу додому і відмиваюся від цієї води, тому що я знаю що тут відходи є. На свій страх і ризик ми ходимо сюди, тому що платні ставки і вони далеко", - говорить Олеся, відпочивальниця.

На наш виклик приїхали рятувальники. Взяли проби води. Кажуть - вона у нормі. Мовляв, смердить органіка. З водоканалу написали, то стікає бруд відфільтрований на водо-очисній станції, збудованій ще за часів Хрущова.

"К сожалению политическая елита и старая и новая они не понимают самой главной опасности, которая грозит Украине. А опасность эта називается широкомасштабное загрязнение окружающей среди и невозможность проживания здесь", - говорить Володимир Борейко, еколог.

"На собі ми відчуваємо часті алергічні захворювання. У нас по селі дуже багато людей за останні пару років померли від онкозахворюваннь, перший чинник то є екологія".

А це вже Львівщина. Село Брониця. Полігон сміття. Неподалік тече ріка Дністер.

"І просто банально інфільтрат тече в річку, яка забруднює Дністер", - говорить Володимир Олексяк, житель села Брониця.

За право жити в чистому довкіллі селяни судяться з можновладцями. Останні ж наполягають на подальшій експлуатації звалища. На екологів не зважають.

"Надзвичайно небезпечно, тобто навіть малі концентрації цих речовин, мізерні можуть спричини шкоду для здоровя людей, які беруть питну воду з Дністра", - говорить Василь Стрищак, заступник начальника Державної екологічної інспекціі у Львівській області.

Німеччина. Європа.Тут якість води у річках і озерах перевіряють регулярно.

"Перевірки водних артерій, а також грунтових вод у Німеччині проводять кожні шість років, результати надають Європейській комісії. У рамках контролю досліджують хімічні, біологічні та структурні показники", - говорить Том Кірші, експерт Союзу з охорони природи.

За забруднення довкілля - карають суворо. Якщо порушник діяв навмисно - йому загрожує до п'яти років в'язниці. З необережності - три роки за Гратами або чималий штраф.

"Залучається і прокуратура. Втім, забруднення води через роботу підприємств у нас трапляється нечасто. Тому що перед тим як отримати дозвіл на будівництво, підприємство має довести, що воно не буде забруднювати, наприклад, річку", - говорить Том Кірші, експерт Союзу з охорони природи.

Останню масштабну катастрофу Німеччина пережила 33 роки тому. Після пожежі на хімічному заводі у швейцарському Базелі, в Рейн потрапили тони пестицидів, ртуть та інші хімікати. Загинула майже вся риба. У багатьох містах було припинено водопостачання. Та влада розробила спеціальну програму з очищення Рейну. І тепер тут знову водиться риба і навіть чутливий до забруднення лосось.

Реалії в Україні. Органи, що контролюють стан довкілля скорочують. Природоохоронна прокуратура ліквідована. Закони до порушників лояльні. І навіть єдиний держцентр превентивної токсикології фінансується за залишковим принципом.

"Так жить нельзя. Закони должни бить четкие и жесткие. Нарушил - в тюрьму", - говорить Володимир Борейко, еколог.