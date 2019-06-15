Про це написав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України

Приклад деокупованого Маріуполя може стати уроком для всього Донбасу. Про це написав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у своєму Twitter.

Політик відзначив - мир на Донбасі настане тоді, коли російські сили підуть звідти. Як це сталося 5 років тому, у звільненому від найманців Маріуполі.