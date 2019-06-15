Деокупація Маріуполя може стати уроком для всього Донбасу - Курт Волкер [ Редактировать ]
Приклад деокупованого Маріуполя може стати уроком для всього Донбасу. Про це написав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у своєму Twitter.
Політик відзначив - мир на Донбасі настане тоді, коли російські сили підуть звідти. Як це сталося 5 років тому, у звільненому від найманців Маріуполі.
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