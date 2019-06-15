Загострення на Близькому Сході: судновласник назвав спосіб атаки на танкери [ Редактировать ]
Небезпечне загострення ситуації на Близькому Сході. В Ормузькій протоці атаковані танкери різних держав, американський флот стягує туди свої сили, Вашингтон звинувачує в атаках Тегеран. Докладніше - дивіться далі.
Ормузька протока - вузька смужка води між берегами Ірану й Саудівської Аравії. Головна нафтова артерія планети й на сьогодні її головна гаряча точка. Через раптове загострення ситуації Близький Схід опинився на порозі повномасштабної війни.
Одразу два танкери були майже одночасно атаковані в протоці. Один під норвезьким прапором, інший - під панамським, але обидва належать японській судноплавній компанії. За попередніми даними, кораблі були торпедовані й зазнали значних пошкоджень. Екіпажі врятовано.
Вашингтон, один із головних споживачів арабської нафти, звинуватив в атаці Іран. Є відеозаписи, на яких іранські військові нібито встановлюють магнітні міни на борт одного з танкерів. Крім того, за словами представників Пентагону, іранські військові перед атакою намагалися збити американські безпілотники, які стежать за ситуацією в акваторії протоки.
"Напади на комерційне судноплавство неприпустимі. І, як сказав держсекретар Помпео на своєму брифінгу у Вашингтоні, Сполучені Штати вважають, що Іран несе відповідальність за ці атаки. Жодна терористична група в цьому районі не має достатніх ресурсів чи навичок, щоб діяти на такому рівні складності", - говорить Джонатан Коен, посол США в ООН.
Після виходу США з ядерної угоди й відновлення санкцій економіка Тегерана затріщала по швах. Керівництво Ісламської республіки ще наприкінці квітня виступило з грізною заявою про блокування Ормузької протоки. У загостренні обстановки Іран звинувачує США.
"Уряд США останні два роки діяв проти всіх міжнародних законів і структур, використовуючи свій економічний, фінансовий і військовий потенціал і проводячи агресивну політику. Він становить серйозну загрозу регіональній і міжнародній стабільності", - говорить Рухані, президент Ірану.
На своє виправдання Тегеран каже, що саме його військові прийшли на допомогу екіпажам атакованих кораблів. Експерти ж заявляють, що рятувальники з'явилися занадто швидко.
"Это практика типичная для тоталитарных режимов. Сначала кого-то атаковать, сбить, застрелить, а потом помочь ему, с тем, чтобы показать, что вот, мол, какие мы хорошие. Помогаем жертвам самих себя", - говорить Марк Бабот, військовий експерт.
Наразі є кілька версій, як саме відбувся напад. Торпеда, магнітна міна або атака авіації. Екіпаж судна японської судноплавної компанії стверджує, що його корабель було атаковано з повітря.
"Екіпаж сказав нам, начебто щось підлетіло до судна й вибухнуло. А потім вони виявили пробоїну", - говорить Ютака Катада, президент судноплавної компанії.
У будь-якому разі на таке здатні лише добре підготовлені й організовані збройні сили. Зовсім поруч, у Червоному морі, крейсує величезне морське угруповання американського флоту. На базах у Саудівській Аравії зосереджені ударні групи літаків. Усі вони тільки й чекають на наказ, щоб обрушитися на Іран. Не можна не враховувати й Ізраїль, який у разі великого конфлікту теж спробує усунути іранську ядерну загрозу. Про це його керівництво заявляє вже відкрито.
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