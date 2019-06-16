В центре Киева прогремел мощный взрыв [ Редактировать ]
Вечером, 15 июня, в Киеве, на улице Тургеневской прогремел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В сообщении говорится, что в результате взрыва вылетели стекла в соседних домах.
По данным сообщества dtp.kiev.ua, предварительной причиной взрыва назвали утечку газа.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе от взрыва гранаты погиб мужчина и ранена женщина.
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