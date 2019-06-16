Вечером, 15 июня, в Киеве, на улице Тургеневской прогремел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В сообщении говорится, что в результате взрыва вылетели стекла в соседних домах.

По данным сообщества dtp.kiev.ua, предварительной причиной взрыва назвали утечку газа.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе от взрыва гранаты погиб мужчина и ранена женщина.