Отрута в контейнерах. Мешканці одного з мікрорайонів у Рівному заявляють про екологічну катастрофу. Люди бояться за своє здоров'я. Адже просто неба зберігаються тонни небезпечних пестицидів. І сховище отрути уже руйнується. Докладніше - у сюжеті.

Сім бетонних контейнерів знаходять у лісопосадці поблизу Тинного. На деяких із них немає маркування. На окремих - написи "отрута" і "небезпечно". Ємності з'явилися тут 5 років тому. Тоді людей заспокоювали вони герметичні, і небезпеки немає.

"У 14 році вони знаходилися вот в такому стані. Це фотографія 14 року, коли ми перший раз їх обнаружили. Приїхали МЧС-ники загородили це все і нам міська рада обіцяла розібратися і утилізировать".

Не утилізували, а обгородили. Це все, що зробила влада. Відтоді накриття зруйнувалося. А контейнери підозрюють люди - розгерметизувалися.

Один із контейнерів має на стиках відмінності, тому є підозра, що він дійсно протікає.

У бетоних ємностях, кажуть місцеві жителі - отрутохімікати. У кожній півтори-дві тонни пестицидів. Їх звезли сюди з усієї області, бо неподалік планували спорудити утилізаційний завод. Люди тоді будівництво заблокували. Віднедавна жителі мікрорайону скаржаться на неприємний запах.

"Мій будинок знаходиться десь за 500 метрів звідси. Це такий їдкий запах, що течуть сльози і першить в горлі я спершу не могла зрозуміти, звідки він іде. І це недавно приїхали сюда дивимся, а ту все розібрано", - говорить Лариса Зелінська, жителька мікрорайону Тинне.

Контейнери стоять на землі. Поруч поля та фруктовий сад. До найближчих хат якихось 300 метрів. Люди бояться, що отрута потрапить у ґрунтові води, а значить і в криниці.

"Переживаєм, бо це наше здоров'я, здоров'я наших дітей внуків. Це ж хімікати. В любий час можна розбить. Це ж бомба замедленної дії. Так називаєма. Хто за це відповідає - ніхто. Любий може прийти вскрить", - говорить Віктор Лавинцев, житель мікрорайону Тинне.

Розгерметизація загрожує екологічною катастрофою - запевняють місцеві активісти. Від цього постраждають мешканці цілого масиву обласного центру. Але біди наразі немає, - запевняють у Службі порятунку.

"Наші співробітники виїжджали туди на місце, дивилися на контейнери, чи вони не розгерметизовані. Ні вони не розгерметиовані, вони не протікають", - говорить Дмитро Мельник, речник ГУ ДСНС України в Рівненській області.

Люди вимагають, щоб влада прибрала з житлового масиву небезпечні пестициди якнайшвидше.

"Наша мета дуже проста забрати їх звідси поставити на контрольовану територію, де є охорона і хай вони там зберігаються 50 років, 100 років. Коли запрацює державна програма і їх утилізують, бо зараз ця програма не працює, коштів якби не має", - говорить Олександр Курсик, громадський активіст.

Коли приберуть отруту, наразі сказати не може ніхто. Власників шукає поліція. Найближчими днями на місце небезпеки виїдуть екологи. Досліджуватимуть ґрунт на наявність шкідливих речовин. Тоді ж вирішуватимуть, що робити з небезпечними контейнерами.