Повені на Заході України: рятувальники попереджають про небезпеку [ Редактировать ]
Рятувальники попереджають про підйом рівня води в річках на Львівщині та Закарпаті, а також загрозу підтоплень. Найнебезпечніші ділянки на річках басейну Сяну, Дністра та на українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове, - повідомляють у ДСНС.
За прогнозами синоптиків, сьогодні у західних та центральних регіонах країни очікуються грози із градом та сильними поривами вітру. При зливових дощах можливе різке підвищення рівнів води, в горах існує загроза утворення окремих селевих потоків.
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