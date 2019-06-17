Рятувальники попереджають про підйом рівня води в річках на Львівщині та Закарпаті, а також загрозу підтоплень. Найнебезпечніші ділянки на річках басейну Сяну, Дністра та на українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове, - повідомляють у ДСНС.

За прогнозами синоптиків, сьогодні у західних та центральних регіонах країни очікуються грози із градом та сильними поривами вітру. При зливових дощах можливе різке підвищення рівнів води, в горах існує загроза утворення окремих селевих потоків.