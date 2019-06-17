В Індії потерпають від аномальної спеки, яка триває вже місяць. Подекуди температура сягає 51 градуса за Цельсієм. Найгірша ситуація у штаті Біхар на сході країни. Там від початку літа вже зафіксували 70 смертельних випадків внаслідок високих температур.

Місцевим радять перебути найспекотніші години у затінку, по селах розвозять питну воду. За прогнозами синоптиків, спека зберігатиметься щонайменше кілька днів.