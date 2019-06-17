Юнацька збірна з футболу Ю-20 уперше у своїй історії стала Чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю наші спортсмени здолали команду Південної Кореї з рахунком 3:1.Напередодні увечері, чемпіони світу повернулися в Україну. В аеропорту Борисполя на наших спортсменів із золотим трофеєм чекали майже пів тисячі вболівальників. Фани кажуть: такого результату ще на початку чемпіонату навіть уявити собі не могли. Футболістів і тренерський штаб - зустрічали оплесками і хлібом-сіллю. Поділилися емоціями і новоспечені чемпіони світу.

"В первую очередь всей нашей стране в это тяжелое время. И ребятам с Донбасса, которые там тоже переживают, очень болеют, всех нас очень поддерживают и конечно всем родным и близким, кто всегда был рядом, поддерживал", - говорить Юхим Конопля, гравець юнацької збірної України.

"Скажи, які емоції коли забивав, що відчув? - Та судороги відчув. Судороги словили и больше ничего. Ну я уже понял, что это последний гол был, и это решало многое. И мы уже спокойнее играли", - говорить Георгій Цитаїшвілі, гравець юнацької збірної України.