ПСЖ намерен продать Неймара [ Редактировать ]
Бразильского нападающего Неймара, который играет в Французский "Пари Сен-Жермен", намерены продать. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.
Руководство ПСЖ готово расстаться с Неймаром, если получит выгодное с финансовой точки зрения предложение.
Парижский клуб не планирует продавать бразильца меньше, чем за 222 миллиона евро - столько ПСЖ заплатил за игрока "Барселоне" два года назад.
Трансфер бразильца не принес ПСЖ ожидаемых дивидендов. В то же время у руководства клуба есть определенная доля разочарования Неймаром. Б
Бразильский форвард также не против покинуть Париж. По данным источника, в последнее время он заявлял своему окружению, что устал от ситуации, которая сложилась в ПСЖ. Агент Пини Захави уже начал переговоры о возможном возвращении 27-летнего Неймара в Испанию.
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