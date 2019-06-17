Бразильского нападающего Неймара, который играет в Французский "Пари Сен-Жермен", намерены продать. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

Руководство ПСЖ готово расстаться с Неймаром, если получит выгодное с финансовой точки зрения предложение.

Парижский клуб не планирует продавать бразильца меньше, чем за 222 миллиона евро - столько ПСЖ заплатил за игрока "Барселоне" два года назад.

Трансфер бразильца не принес ПСЖ ожидаемых дивидендов. В то же время у руководства клуба есть определенная доля разочарования Неймаром. Б

Бразильский форвард также не против покинуть Париж. По данным источника, в последнее время он заявлял своему окружению, что устал от ситуации, которая сложилась в ПСЖ. Агент Пини Захави уже начал переговоры о возможном возвращении 27-летнего Неймара в Испанию.

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