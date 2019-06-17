Міністри G20 домовились боротися із пластиком у океані [ Редактировать ]
Тим часом саміту Двадцятки в Осаці передує зустріч міністрів охорони довкілля країн групи. Головним результатом їхніх переговорів стала домовленість боротися з забрудненням океану пластиком. Міністри підготували першу в історії рамкову угоду щодо зменшення пластикових викидів.
Документ передбачає конкретні заходи проти забруднення пластиком, підтримку інновацій у цій сфері та розробку наукових методів аналізу та спостереження за довкіллям.
Щоправда, дотримання угоди країнами-членами Великої двадцятки є добровільним.
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