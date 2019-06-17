Венесуела втратила мільйони людей через кризу - ООН [ Редактировать ]
Тим часом "щасливу" Венесуелу Мадуро через економічну кризу масово покидають громадяни. Лише за день майже 5 тисяч осіб попросили про притулок у Перу.
Причому деякі з біженців задля цього йшли пішки кілька тижнів. Загалом, за оцінками ООН, через розпад економіки з Венесуели вже виїхали чотири мільйони людей - більше ніж кожен десятий житель країни.
Нагадаю, 2017 року Венеуела, колишній нафтодоларовий рай Уго Чавеса, оголосила дефолт. Цього року інфляція там сягнула 900 відсотків, а до кінця року, за прогнозами МВФ, інфляційний покажчик може сягнути приголомшливої позначки 10 мільйонів.
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