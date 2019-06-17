Лише за день майже п'ять тисяч осіб попросили про притулок у Перу

Тим часом "щасливу" Венесуелу Мадуро через економічну кризу масово покидають громадяни. Лише за день майже 5 тисяч осіб попросили про притулок у Перу.

Причому деякі з біженців задля цього йшли пішки кілька тижнів. Загалом, за оцінками ООН, через розпад економіки з Венесуели вже виїхали чотири мільйони людей - більше ніж кожен десятий житель країни.

Нагадаю, 2017 року Венеуела, колишній нафтодоларовий рай Уго Чавеса, оголосила дефолт. Цього року інфляція там сягнула 900 відсотків, а до кінця року, за прогнозами МВФ, інфляційний покажчик може сягнути приголомшливої позначки 10 мільйонів.