Почнімо з резонансної ДТП, що розбурхала спокійний Ужгород. У суботу дівчина, що перебувала за кермом дорогої автівки, зіткнулася з легковиком. У підсумку водій останнього опинився в реанімації, а водійка-винуватиця, як з'ясувалося, крім того, що керувала чужим автомобілем, то ще й не мала прав. Свавілля на дорозі, подробиці аварії та рішення суду - від моїх колег.

Травми внутрішніх органів та численні переломи вже третій день ужгородські лікарі борються за життя Олександра. Його доправили до лікарні після ДТП. Сьогодні чоловік вийшов з коми, однак медики досі жодних прогнозів не дають.

"На даний момент стан пацієнта залишається важкий, продовжується терапія, на даний момент проводиться медикаментозна садація з метою корекції свідомості", - говорить Олександр Сечко, лікар-нейрохірург Закарпатського центру нейрохірургії та неврології.

Аварія сталася ще в суботу. В автівку хлопця із зустрічної смуги влетів "Порш". Олександра з машини довелося вирізати спецзасобами.

Керувала автомобілем двадцятиоднорічна студентка зі Сваляви. Нині дівчина на лаві підсудних. Прокурор просить взяти під варту.

"Ціла низка Європейських хартій, дає можливість отримувати особу на початкових стадіях здійснення досудового розслідування навіть за відсутності факту безперечного доведення вини. Саме такий запобіжний захід є необхідний", - говорить Олександр Андришин, прокурор.

Слідство з'ясувало, що дівчина не мала прав. Та навіть більше, автомобіль їй не належав.

"Вона пройшла всі курси водіння, вона була допущена до здачі водіння і була допущена до здачі екзаменаційних білетів. Я не знаю, два або три рази вона це здавала, після того її завалили", - розповідає Микола Куля, друг підозрюваної.

Адвокат підсудної просить домашній арешт. Каже, раніше дівчину не притягували до відповідальності. Сама ж підсудна каже: про скоєне шкодує.

"Я не хотіла зробити таку ситуацію, сім'ї потерпілого мені дуже жалко. Я дуже вибачаюся.

ДТП в Ужгороді набула розголосу. Підтримати сім'ю постраждалого до суду прийшло чимало небайдужих.

"Звичайно, що це ненавмисно, всі це розуміємо прекрасно, але повірте мені, коли чуються такі ситуації, що ця людина катається по городу зі швидкістю 100-120 і абсолютно не думає про те, що буде ні знаю, з людьми які її оточують", - говорить Владислав Лакатош, житель Ужгорода.

Суд ухвалив: до 13 серпня тримати підозрювану під вартою, без можливості внесення застави. Дружина постраждалого не стримує сліз.

"Задоволена на всі 100 % тому що і мене готували, мені більшість людей говорили, що запобіжний захід такий дають коли тільки смерть", - говорить Юлія Костюк, дружина постраждалого.

Юлія сподівається, що її чоловік одужає, а справу не "замнуть" і винна в ДТП таки відповість за законом.