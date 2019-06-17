В понедельник, 17 июня, в Днепре на Донецком шоссе произошло жуткое ДТП. Известно, что Mitsubishi на скорости снес мать и сына, которые катили велосипед по обочине в сторону Подгорного. С ними был и третий, который успел вовремя отскочить. От полученных травм оба скончались на месте, передает "Информатор".

По предварительной информации, водитель Mitsubishi рассказал правоохранителям, что уснул за рулем, вследствие чего и спровоцировал ДТП. Мужчина, который успел отскочить от летящего авто, находится в шоковом состоянии, ведь погибшие приходились ему мамой и братом.

Отмечается, что среди пострадавших и пассажиры Mitsubishi - мужчина ехал вместе с женой и годовалым ребенком. Малыш сидел на руках женщины и не был пристегнут. Предварительно, он ударился головой, поэтому медики госпитализировали его для обследования.

Сейчас на месте работают судмедэксперты. Правоохранители разбираются в сложившейся ситуации.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что в Днепре произошло страшное ДТП с ребенком, а также под Винницей случилась смертельная авария.