"Лондону потрібен новий мер": Дональд Трамп дав пораду британцям [ Редактировать ]
Ще одна причина для люті Трампа - це мер Лондона. Американський президент навіть назвав його "ганьбою нації".
За що дісталося Садіку Хану і якою була відповідь із британської столиці - знає Ірина Іванова, вона в Лондоні.
Історія цієї неприязні триває давно. І воює американський президент здебільшого в інтернеті. Ось і цими вихідними Дональд Трамп з гнівом накинувся на мера Лондона у Твіттері. Привід - сплеск злочинності на вулицях міста.
"Лондону якнайшвидше потрібен новий мер. Хан - це катастрофа, далі буде гірше".
Трамп додав, що Садік Хан - ганьба для нації, він знищує Лондон. Вихідними у британській столиці сталося п'ять не пов'язаних між собою нападів на людей. Як наслідок - троє осіб загинули, стільки ж поранені. Усі злочини розслідує поліція. А уїдливі заяви Трампа - мер Лондона лишив поза увагою.
"Я не відповідатиму на те, що сказав Дональд Трамп. Я сконцентрую свою енергію на тому, щоб наше місто було безпечним. І воно куди безпечніше за багато інших міст, за які відповідає Дональд Трамп. Але вести боротьбу око-за-око я не буду".
Лондон і справді складно назвати найкриміногеннішим містом у світі. Глобальна база даних Numbeo ставить британську столицю на 132 сходинку за рівнем злочинності. Та навряд чи Дональд Трамп перевіряв статистику. Йому давно дошкуляє сам Садік Хан. Свіжа рана - нещодавній візит лідера Білого дому до Лондона. Де його вже не вперше зустрічають акціями протесту. Звісно, з дозволу міської влади.
"Наш світ дуже складний. І той, хто знаходить для складних проблем легкі рішення, глибоко помиляється", - говорить Єва Вермандел, учасниця акції протесту.
Уже традиційний учасник таких заходів, надувний крихітка-Трамп, велетенський, шість метрів заввишки - вередливий малюк із жовтою чуприною. Ось кортеж американського президента проїжджає повз свою повітряну карикатурну копію в Лондоні.
Зі сварки з мером Лондона і почався цей візит Трампа до Британії. На своєму улюбленому майданчику, у Твіттері, американський президент назвав Хана "жалюгідним невдахою". Це була відповідь на статтю мера Лондона, в якій той відгукнувся про Трампа як про глобальну світову загрозу.
Садік Хан сповідує іслам і критикує американського лідера за його міграційну політику. Він відкрито бажав Трампові програти на президентських виборах. І тепер не випускає нагоди довести, що не змінив своєї думки.
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