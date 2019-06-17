Тривожна статистика. Виборчий штаб Трампа звільнить частину співробітників - оскільки преса отримала дані закритих соцопитувань щодо шансів президента перемогти на виборах. Чим так налякали ці цифри? І які зараз шанси, що Трампа все ж переоберуть? Дані соціологів вивчав Дмитро Анопченко.

У штабі Трампа "чистки"і звільнення. А все тому, що преса якимось чином отримала результати закритих соцопитувань, що призначалися виключно для команди президента. Коли New York Times та інші ЗМІ опублікували ці дані, глава держави дуже розгнівався. Адже цифри свідчать - в 11 штатах Трамп за популярністю поступається Джо Байдену - найімовірнішому кандидату від демократів.

Настрої американців передвиборний штаб Трампа оцінює постійно витрачає на це величезні гроші, але штабні дані ніколи не розголошували. Можливо, якби журналістам потрапили в руки цифри, які підтверджують що, мовляв, у Трампа сильні позиції, то і скандалу б не було. Але на жаль - ситуація тривожна. І цей витік змусив Америку про неї активно говорити.

Fox News, щоб перевірити дані ще раз, на цьому тижні замовила власне соцопитування. І отримала ще тривожніший для нинішньої владної команди результат. Мовляв, Трамп поступається за популярністю не тільки Байдену, а й іншим політикам, які можуть стати його суперниками.

Показуємо їх по відео.

Топ-п'ять кандидатів в президенти від демократів: колишній віце-президент, Джо Байден. Далі сенатор Берні Сандерс, він на минулих виборах з Хілларі за пост кандидата в президенти змагався. Потім найпопулярніша в країні жінка-кандидат сенатор Елізабер Воррен. І закривають п'ятірку менш відомі за межами США, але популярні в самій партії - мер містечка Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттеджадж (один з наймолодших мерів в історії, випускник Оксфорда і Гарварда) і сенатор від Каліфорнії Камала Гарріс.

Так ось - якби вибори глави держави Сша відбулися зараз, чинний президент програв би кожному з цієї "п'ятірки". Байден проти Трампа - розрив просто величезний, в 10%. Сандерс як противник глави держави - на подив, перемагає практично з такою ж перевагою - у 9 процентів. Уоррен, нехай із невеликим відривом в 2%, але теж перемогла б. І навіть новачки - Гарріс і Буттеджадж - набрали б не просто стільки ж, скільки і Трамп. Кожен отримав би на 1% більше, вибивши з-під чинного президента крісло.

І це перший за весь час настільки тривожний сигнал для Трампа. Тим більше що опитування проводила лояльна до нього телекомпанія її в тому, що це "фейк-ньюз"вже не звинуватиш. Чи означає це, що "все пропало"? Звичайно ж ні. З одного боку, президент ніколи особливо не довіряв соціологам - і його перемога над Гілларі, якій всі опитування обіцяли президентство, показала, що у нього мабуть є для цього підстави. З іншого - цифри змусять і Трампа і його команду зараз зібратися і почати боротьбу по-справжньому.

Не секрет, що популярність Трампа-президента, як свого часу і рейтинги його телевізійного шоу, коли він ще був бізнес-меном і шоу-меном, дуже сильно залежать від ситуації. Під час політичного затишшя - вони падають. Але варто країні в черговий раз заговорити про Трампа чи опинитися йому на всіх телеекранах і шпальтах нехай навіть у контексті скандальному і показники зростають. Так і з цим.

Президент активно почавши агітацію - свої відсотки відіграє. У фінал гонки, як було і з Клінтон, вийде з суперником майже на рівних. Але головний висновок, який йому варто зробити - розслаблятися не можна! Адже раніше в Білому домі вважали, що суперник лише Байден. Вибий його - і перемога твоя! А зараз стає зрозуміло - ця гонка буде дуже непростою. І з будь-яким демократом, навіть із новачком, Трампу доведеться боротися за голоси дуже і дуже серйозно.