Досрочные выборы: в ЦИК зарегистрировали первую партию [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первую политическую партию из 167 членов на досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Первой стала партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция". Об этом сообщается на странице комиссии в Facebook.
Кандидаты в народные депутаты зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
В первую десятку списка партии "Гражданская позиция" вошли:
- Анатолий Гриценко - лидер партии
- Дмитрий Добродомов - лидер партии "Народный контроль"
- Николай Томенко - лидер партии " Ридна краина"
- Николай Катеринчук - лидер "Европейской партии Украины"
- Марина Соловьева - адвокат и общественный деятель
- Анатолий Забарило - секретарь Львовского горсовета
- Петр Ландяк - депутат Тернопольского горсовета
- Николай Ладовский - глава ивано-франковской областной организации партии
- Егор Фирсов - экс-нардеп
- Виктор Трепак - экс-заместитель председателя СБУ.
Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду. Также в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета.
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