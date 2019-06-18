Каскадер прославився ще 45 років тому

Чудеса спритності в 69. Знаний канатоходець Філіпп Петі порадував шанувальників віртуозним виступом. Це сталося на ювілеї артцентру в Коннектикуті.

За словами артиста, щоб і в поважному віці приголомшувати глядачів видовищними трюками, щодня тренується по кілька годин. І щоразу, як уперше, хвилюється перед виступом.

Каскадер прославився ще 45 років тому, коли пройшов по линві, натягнутій між вежами-близнюками у Нью-Йорку.