У травні 2008 внаслідок масштабного землетрусу там загинуло майже 70 тисяч жителів

11 людей загинуло, 122 травмувалися внаслідок двох землетрусів у китайській провінції Сичуань. Підземні поштовхи - сталися вночі з різницею в півгодини. Команди рятувальників досі розбирають завали.

Провінція Сичуань один з найбільш сейсмонебезпечних регіонів в країні. У травні 2008 внаслідок масштабного землетрусу там загинуло майже 70 тисяч жителів.