Землетрус у Китаї забрав життя 11 людей [ Редактировать ]
11 людей загинуло, 122 травмувалися внаслідок двох землетрусів у китайській провінції Сичуань. Підземні поштовхи - сталися вночі з різницею в півгодини. Команди рятувальників досі розбирають завали.
Провінція Сичуань один з найбільш сейсмонебезпечних регіонів в країні. У травні 2008 внаслідок масштабного землетрусу там загинуло майже 70 тисяч жителів.
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