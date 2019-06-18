Конституційний суд України продовжить розгляд законності розпуску Ради [ Редактировать ]
Тим часом, Конституційний суд України сьогодні продовжить розгляд справи щодо законності розпуску Верховної Ради.
Слухання відбудуться у закритому режимі. Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту і призначення дочасних виборів на 21 липня.
62 народні депутати звернулись до Конституційного суду, аби він дав оцінку - чи відповідає указ президента Основному закону.
Низка експертів вважають, що якщо Суд визнає указ глави держави неконституційним виборчий процес можуть призупинити.
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