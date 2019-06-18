Депутати розглядатимуть поправки до законопроекту про новий Виборчий кодекс

Сьогодні у Верховній Раді починається черговий пленарний тиждень. Цими днями депутати продовжуватимуть розглядати поправки до законопроекту про новий Виборчий кодекс. У першому читанні документ ухвалили позаторік у листопаді. Але з того часу депутати внесли понад чотири тисячі виправлень до проекту