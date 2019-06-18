Сьогодні у Верховній Раді починається черговий пленарний тиждень. Цими днями депутати продовжуватимуть розглядати поправки до законопроекту про новий Виборчий кодекс. У першому читанні документ ухвалили позаторік у листопаді. Але з того часу депутати внесли понад чотири тисячі виправлень до проекту.

Тепер їх усі має заслухати і розглянути парламент. За скороченою процедурою прийняти законопроект не можна. Минулого пленарного тижня депутати встигли розглянути трохи більше сотні поправок. Допоки не вивчать усі до розгляду інших законотворчих ініціатив приступати не будуть.

Як відомо, проект Виборчого кодексу поєднав п'ять виборчих законодавств: про вибори президента, народних депутатів, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію та про державний реєстр виборців. Головною новацією документа є відкриті виборчі списки.

"Попереднього тижня ми розпочали розгляд виборчого кодексу. Я вважаю, це один із фундаментальних кодексів, законів, які Верховна Рада цього скликання повинна пройти. І для прихильників пропорційної системи, і прихильників мажоритарної системи виборчий кодекс є оптимальним у системі виборів. адже громадяни України будуть мати змогу голосувати не тільки за політичну силу, а ще й самостійно визначати хто з кандидатів якої сили може бути в парламенті і може представляти їхні інтереси", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.