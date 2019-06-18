Наиболее часто бизнес сталкивается с антимонопольным комитетом именно в вопросе контроля экономической концентрации. То есть, когда крупные компании, или средние компании, передают активы. И если доля на соответствующих рынках этих компаний является существенной, то они должны обращаться за разрешением в Антимонопольный комитет, рассказал в интервью 112.ua глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

При этом, согласно данных Терентьева, количество разрешений на концентрацию бизнесов сократилось вдвое.

"Мы изменили так называемые пороговые показатели. То есть количество разрешений на концентрацию, которую Антимонопольный комитет выдавал еще в 2014-2015 годах, оно было выше, чем тысяча. Сейчас таких разрешений около пятиста, то есть их количество почти в два раза уменьшилось", заявил Терентьев.

По словам Терентьева, избежать коррупционных проявлений и уменьшить количество выдаваемых разрешений удалось, кроме снижения порога количества разрешений, целым рядом других шагов.

"Мы ввели институты официальных консультаций. Мы создали открытую, публичную горячую линию, где каждый заявитель может обращаться в департамент концентрации и, соответственно, ход этих обращений, он может извне контролироваться. И множество других маленьких, но существенных улучшений, которые в совокупности делают этот процесс прозрачным и предсказуемым", - рассказал глава АМКУ.

При этом, главным фактором, который уменьшает коррупционные риски, Терентьев назвал прозрачность и системность.

"Например, когда по каждому сектору мы оцениваем текущее состояние ситуации с конкуренцией, текущее состояние проблем, и мы публично заявляем о том, что эти проблемы есть. Затем по основной проблематике начинаются расследования или начинаются другие действия относительно так называемого адвокатирования конкуренции. Соответственно эта прозрачность и постоянный диалог с бизнес-кругами, с институтами гражданского общества, она фактически и является главным фактором", - сказал глава АМКУ.