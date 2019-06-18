США відправлять на Близький Схід іще тисячу військових заявив виконувач обов'язки міністра оборони США Патрік Шанахан. Рішення пов'язане із загостренням ситуації в регіоні.

Насамперед ідеться про атаки, проведені Іраном проти комерційних танкерів 14 червня - у Пентагоні вбачають у цьому загрозу інтересам Сполучених Штатів та американським військовим у регіоні.

Тим часом, секретар вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані заявив про розкриття масштабної кібермережі, контрольованої зі США та арешті кількох агентів ЦРУ. В самому ЦРУ цю інформацію ніяк не прокоментували.