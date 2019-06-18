Закарпаттям пронісся потужний буревій [ Редактировать ]
Буревій пронісся Закарпаттям. Шквальні пориви вітру завдали шкоди в кількох селах у Берегівському районі Негода сильно пошкодила зону відпочинку біля озера в Дідові.
Вітер зірвав частину даху школи у селі Яноші. Ще в кількох селах пошкодив адмінбудівлі та покрівлі в приватному секторі. Представники органів місцевого самоврядування - підраховують завдані збитки.
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