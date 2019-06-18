Тим часом спільники російських окупантів - бойовики на сході України - і далі обстрілюють опорні пункти української армії. Минулої доби вони відкривали вогонь понад три десятки разів.

Потужне озброєння ворог застосував біля Пісків, Попасної, Авдіївки та Новоолександрівки. Українські бійці зі зброї, дозволеної Мінськими угодами, вели вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох окупантів поранено.

Сьогодні зранку російські найманці поновили мінометні обстріли наших позицій на авдіївському плацдармі. Ворожі провокації також зафіксовано поблизу Троїцького та Луганського.