Ангела Меркель підтримує повернення Росії до ПАРЄ. Але обіцяє знайти механізм, який змусив би Москву виконати свої зобов’язання. Про це канцлер заявила після зустрічі з президентом України. Про візит Володимира Зеленського до Німеччини - Тетяна Логунова.

Із Парижа до Берліна. Володимир Зеленський сьогодні з офіційним візитом у Німеччині. І якщо з Еммануелем Макроном український президент вже був знайомий вони бачилися перед другим туром виборів, то з Ангелою Меркель зустрічається вперше.

Рукостискання і вітання англійською. Ангела Меркель зустрічає гостя з військовими почестями. А вже за кілька хвилин, під час офіційної церемонії, - журналісти починають хвилюватися. Видно, що німецькому канцлеру стало зле. Вона тремтить і намагається опанувати себе. Це все спека, - пізніше пояснить Меркель.

"Я випила три склянки води, проте цього виявилося замало. Зараз почуваюся вже добре", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

"Я стояв поруч з нею. Повірте мені, вона була в безпеці", - говорить Володимир Зеленський президент України

Говорили Меркель і Зеленський понад годину. Набір тем традиційний ситуація на сході України, санкції проти Росії та виконання Мінських домовленостей.

"Ми говорили про мінський процес, який може забезпечити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про Донецьк і Луганськ. Ми єдині: доки в мінському процесі не буде прогресу, санкції проти Росії не можуть бути скасовані. Щодо обмежень, запроваджених після анексії Криму - вони збережуться, доки Крим не повернеться до складу України", - Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

"Я знаю про заклики окремих політиків і представників німецького бізнесу щодо необхідності скасування санкцій і відновлення ділової активності з Росією. Користуючись цією нагодою хочу до них звернутись. Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоби від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість в Європі. Але це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті і він має бути пройдений до кінця", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

А от де згоди немає, так це в питанні будівництва газогону "Північний Потік-2". Хоч Меркель і обіцяє - Україна збереже роль транзитера газу.

"Не таємниця, що наші позиції стосовно проекту "Північний Потік-2" діаметрально відмінні. Водночас, ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини стосовно цього непростого питання", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

"Я не раз говорила президентові Росії, що питання ролі України як транзитера газу - для мене вкрай важливе. І він мене запевняв, що знає це", - говорить Ангела Меркель канцлер Німеччини.

Окрім Меркель, Зеленський провів переговори і з президентом Німеччини та головою Бундестагу. А ввечері зустрінеться з німецькими бізнесменами.