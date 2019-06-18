Вирок у так званій "справі Хізб-ут Тахрір" сьогодні винесли в Росії. Фігуранти справи - п'ятеро кримських татар - отримали терміни від 12 до 17 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Таке рішення ухвалив Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону. Кримчан визнали винними в причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір", яку кремлівський режим вважає терористичною. За версією слідства, один з організаторів угруповання - Теймур Абдуллаєв, нібито влаштовував збори членів організації для проведення пропагандистської роботи.

Нагадаю, незаконні обшуки кримських татар в анексованому Криму розпочалися 27 березня. Тоді російські силовики затримали двадцятьох осіб.