Посольство США у Києві отримало повідомлення про замінування [ Редактировать ]
Посольство США у Києві сьогодні отримало повідомлення про замінування. Про це прес-служба амбасади повідомила на офіційній сторінці у Твіттері.
Відділ безпеки провів розслідування щодо ймовірної загрози та вже через годину представництво відновило свою роботу.
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