Посольство США у Києві сьогодні отримало повідомлення про замінування. Про це прес-служба амбасади повідомила на офіційній сторінці у Твіттері.

Відділ безпеки провів розслідування щодо ймовірної загрози та вже через годину представництво відновило свою роботу.