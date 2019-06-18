Антитарифна революція: Сергій Каплін закликає скасувати обов'язкове встановлення лічильників [ Редактировать ]
Скасувати обов'язкове встановлення лічильників вимагають у парламентському комітеті з питань соцполітики. Його очільник Сергій Каплін ініціював збір підписів, аби викреслити цю норму із закону про комерційний облік води. Вимогу вже підписали близько 10 тисяч українців. За словами Капліна, встановлення загальнобудинкових лічильників призведе до збільшення тарифів на 15 відсотків.
"Ми будемо боротися проти цього, почали з міста Полтава, зібрали 10 тисяч підписів з телефонами для того, щоб мобілізувати людей, якщо треба їхати, йти на Київ і звертатися до президента до кабінету міністрів до ВРУ, щоби переглянути відповідний закон, окремо ми подаємо в конституційне подання про неконституційність прийнятого законопроекту, окремо ми звертаємося до всіх судів, до місцевих органів влади ну і я для того щоб мобілізувати людей підняти людей на цю антитарифну революцію", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в. о. голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.
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