У Миколаєві шукали вибухівку у двох десятках медичних закладів. Про замінування повідомив анонімний дописувач електронною поштою.

Рятувальники евакуювали персонал та пацієнтів усіх лікарень, навіть тяжко хворих. Окрім самих будівель, фахівці перевірили прилеглі території. Вибухівки не знайшли.

Правоохоронці намагаються з'ясувати, хто надіслав листа. І нагадують - за такі жарти можна отримати від 6 років за ґратами.

"Такі повідомлення до поліції надходять не вперше, вже протягом місяця. Усі попередні випадки не знайшли свого підтвердження та виявилися хибними", - зазначила Інна Парфенова, речниця ГУ НП у Миколаївській області.