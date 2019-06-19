На трасі "Київ - Чоп" у ДТП загинули двоє людей, двоє - тяжкотравмовані. Аварія сталася напередодні поблизу Рівного. Там лоб у лоб зіткнулися два легковики.

Від удару, одну з автівок відкинуло на узбіччя. Подушки безпеки спрацювали, але це не врятувало водіїв. Обидва чоловіки загинули на місці - їхні тіла з понівечених авто діставали рятувальники.

Ще двох людей, серед яких 16-річна дівчина, ушпиталили.

"Дитина поступила у важкому стані в свідомості з ураженнями черевної порожнини і хребта. Проведено КТ, згідно якого є показ для переведення в доросле відділення травматології для лікування з приводу дуже серйозної травми хребта", - повідомив Микола Поліщук, завідувач відділення планової хірургії Рівненської обласної дитячої лікарні.