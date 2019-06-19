ДТП на трасі "Київ - Чоп" [ Редактировать ]
На трасі "Київ - Чоп" у ДТП загинули двоє людей, двоє - тяжкотравмовані. Аварія сталася напередодні поблизу Рівного. Там лоб у лоб зіткнулися два легковики.
Від удару, одну з автівок відкинуло на узбіччя. Подушки безпеки спрацювали, але це не врятувало водіїв. Обидва чоловіки загинули на місці - їхні тіла з понівечених авто діставали рятувальники.
Ще двох людей, серед яких 16-річна дівчина, ушпиталили.
"Дитина поступила у важкому стані в свідомості з ураженнями черевної порожнини і хребта. Проведено КТ, згідно якого є показ для переведення в доросле відділення травматології для лікування з приводу дуже серйозної травми хребта", - повідомив Микола Поліщук, завідувач відділення планової хірургії Рівненської обласної дитячої лікарні.
по теме
У Рівному розслідують обставини смертельної аварії
У Рівному розслідують обставини смертельної аварії
ДТП у Харкові: маршрутка з пасажирами протаранила вантажівку
Маршрутка вискочила на зустрічну смугу й зіткнулася з вантажівкою - постраждали пасажири
Масштабна ДТП під Києвом: постраждали 26 людей
Зіткнулися три маршрутні автобуси - у постраждалих травми різного ступеню тяжкості
ДТП зі школярами: поранених дітей доправили до лікарні
Школярі з Полтави поверталися додому після екскурсії Запоріжжям - водій не впорався з кермуванням і в'їхав у вантажівку
У Білій Церкві та Умані відновили централізоване водопостачання
За фактом забруднення водойми правоохоронці відкрили кримінальне провадження